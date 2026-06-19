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300 milliards pour reconstruire le pays

Accord avec l'Iran: «Des gens se demandent si Trump est tombé sur la tête»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 juin 2026 06:37

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Accord avec l'Iran: «Des gens se demandent si Trump est tombé sur la tête»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Des pourparlers cruciaux prévus en Suisse entre les États-Unis et l'Iran pour régler le conflit au Moyen-Orient ont été reportés vendredi matin. 

Ce revirement de situation survient alors que l'Iran exige des garanties de fin des hostilités au Liban, où les échanges de tirs meurtriers se poursuivent entre Israël et le Hezbollah.

Sur le plan politique américain, les détails de l'entente suscitent déjà de vives critiques, tant chez les républicains que chez certains démocrates, qui contestent les concessions financières accordées à l'Iran.

Écoutez Patrick Lagacé commenter les détails de l'entente entre les États-Unis et l'Iran vendredi dans son tour d'horizon de l'actualité.

Autres sujets abordés

  • Départ surprise de Mathieu Lacombe;
  • Le coût du retrait des produits américains à la SAQ;
  • Des camions de Lion Électrique sur Marketplace;
  • Sondage Léger concernant les caméras corporelles pour les policiers;
  • Budget de déneigement de la Ville de Montréal;
  • IA et élections américaines;
  • Publicités frauduleuses sur YouTube.

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