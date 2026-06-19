300 milliards pour reconstruire le pays

Des pourparlers cruciaux prévus en Suisse entre les États-Unis et l'Iran pour régler le conflit au Moyen-Orient ont été reportés vendredi matin.

Ce revirement de situation survient alors que l'Iran exige des garanties de fin des hostilités au Liban, où les échanges de tirs meurtriers se poursuivent entre Israël et le Hezbollah.

Sur le plan politique américain, les détails de l'entente suscitent déjà de vives critiques, tant chez les républicains que chez certains démocrates, qui contestent les concessions financières accordées à l'Iran.

Écoutez Patrick Lagacé commenter les détails de l'entente entre les États-Unis et l'Iran vendredi dans son tour d'horizon de l'actualité.

Autres sujets abordés