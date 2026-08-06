Le Dr Anthony Fauci reconnu coupable

Pour sa toute dernière chronique de la saison estivale, l'ancien diplomate Ferry de Kerckhove jette un regard critique sur l'actualité internationale marquée par de fortes tensions politiques et géopolitiques.
Il réagit notamment à la décision du Congrès américain de reconnaître le Dr Anthony Fauci coupable d’entrave aux prérogatives d’enquête du Congrès”. Le chroniqueur y perçoit une attaque injustifiée contre l'ancien leader de la lutte contre la COVID-19.
Écoutez le chroniqueur international Ferry de Kerckhove faire le point sur cette nouvelle, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
«C'est absolument ahurissant. Il y a cette espèce de hargne que l'on retrouve chez les républicains. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne peut pas reconnaître la qualité du travail d'un homme. Il est dans le collimateur de Trump, mais ça ne justifie rien. Et là, il va être traduit en justice. Peut-être qu'ils vont même réussir à l'emprisonner. Il y a quelque chose de vil et vraiment épouvantable dans cette affaire.»
Autre sujet abordé:
- Donald Trump s’attaque de nouveau au Canada, le qualifiant cette fois-ci de “désagréable” ( NASTY)