Le Dr Anthony Fauci reconnu coupable

Pour sa toute dernière chronique de la saison estivale, l'ancien diplomate Ferry de Kerckhove jette un regard critique sur l'actualité internationale marquée par de fortes tensions politiques et géopolitiques.

Il réagit notamment à la décision du Congrès américain de reconnaître le Dr Anthony Fauci coupable d’entrave aux prérogatives d’enquête du Congrès”. Le chroniqueur y perçoit une attaque injustifiée contre l'ancien leader de la lutte contre la COVID-19.

Écoutez le chroniqueur international Ferry de Kerckhove faire le point sur cette nouvelle, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.