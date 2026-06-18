Six Frank J. Selke en 19 saisons

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa faire le survol de l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Tony Marinaro, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets abordés
- Canada 6 - Qatar 0: une première victoire pour l'unifolié en Coupe du Monde. Jeremy Filosa analyse les statistiques derrière ce gain historique.
- Les autres résultats du jour au Mondial 2026;
- Le numéro 37 de Patrice Bergeron sera retiré par les Bruins de Boston.
- Spencer Carbery prolonge de trois ans son entente avec les Capitals de Washington, tandis qu'André Tourigny ajoute un an à son entente avec le Mammoth de l'Utah.
- Fin de l'enquête de la LNH permettant le retour potentiel de Mike Babcock derrière un banc, malgré les critiques persistantes de certains joueurs sur les réseaux sociaux, alors que des rumeurs l'envoient à Edmonton.
- Balayage des Blue Jays: Victoire de 4-3 de Toronto contre les Red Sox de Boston grâce à une performance du lanceur Yariel Rodríguez.