Nouvelle discipline

Le flag-football fera son entrée officielle comme discipline olympique lors des Jeux de Los Angeles en 2028.

Ancien maraudeur des Alouettes de Montréal et désormais membre de l'équipe canadienne de flag-football, Marc-Antoine Dequoy explique les exigences de cette discipline sans contact physique direct, où la finesse, l'agilité et le système de jeu priment sur la puissance.

Écoutez Marc-Antoine Dequoy faire le point sur cette transition et sur le processus de qualification en compagnie du chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque et de l'animateur Philippe Cantin.

Pour participer aux Jeux olympiques, l'équipe canadienne devra tenter de décrocher son laissez-passer lors des Championnats du monde en Allemagne. Actuellement classé 10e au rang mondial, le Canada vise le top 3 afin d'assurer sa qualification.