Le gardien de but professionnel Zachary Fucale organise un événement estival de tir de barrage qui se tiendra les 11 et 12 juillet prochain du côté de Boisbriand.

Intituté Make your moves, cette compétition de feintes est ouverte à tous les joueurs de hockey qui souhaite montrer leurs habiletés: jeunes et moins jeune, professionnels comme amateurs.

Des joueurs des Canadiens de Montréal seront présents sur place, dont Zachary Bolduc et la recrue russe Alexander Zharovsky. Ce dernier passera l'été à Montréal pour s'entrainer en compagnie de son compatriote Ivan Demidov.

Écoutez le gardien professionnel Zachary Fucale présenter l'événement Make your moves, mercredi, lors de son passage à l'émission Lagacé le matin.