Simon Benoit à Philadelphie

Les Flyers de Philadelphie ont fait l'acquisition du gardien Joseph Woll et du défenseur québécois Simon Benoit des Maple Leafs de Toronto, cédant en retour le gardien Samuel Ersson, le défenseur Emil Andrae et un choix de troisième tour lors du repêchage 2026.

Écoutez le directeur général des Flyers de Philadelphie, Daniel Brière, commenter cet échange au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés