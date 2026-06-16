Simon Benoit à Philadelphie

Les Flyers de Philadelphie ont fait l'acquisition du gardien Joseph Woll et du défenseur québécois Simon Benoit des Maple Leafs de Toronto, cédant en retour le gardien Samuel Ersson, le défenseur Emil Andrae et un choix de troisième tour lors du repêchage 2026.
Écoutez le directeur général des Flyers de Philadelphie, Daniel Brière, commenter cet échange au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Flyers font l'acquisition de Simon Benoit et Joseph Woll des Maple Leafs de Toronto;
- «On a hâte de voir »
- L'importance de ramener un joueur québécois à Philadelphie;
- Daniel Brière analyse le succès des Hurricanes de la Caroline sous Rob Brind'Amour, mettant en avant le coup de patin et la chimie d’équipe;
- Il souligne l’importance du repêchage et du développement des jeunes joueurs dans la reconstruction avancée des Flyers.