Coupe du monde de soccer

L'équipe canadienne de soccer disputera jeudi soir le match le plus important de son histoire face au Qatar, dans le cadre de la Coupe du monde. Une victoire lors de ce deuxième affrontement de la phase de groupes permettrait au Canada de se placer dans une position avantageuse pour passer à la ronde suivante.
En revanche, une défaite compliquerait la suite des choses pour la sélection canadienne qui, soulignons-le, n'a jamais remporté de match en coupe du monde.
Écoutez l'analyse du chroniqueur sportif Meeker Guerrier, jeudi, au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.
«Si le Canada s'incline face au Qatar, il sera dans une position très délicate...»
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