La ministre de la Santé du Québec, Sonia Bélanger, a annoncé jeudi matin un investissement de 393 millions de dollars sur cinq ans destiné à améliorer la qualité de vie des proches aidants.
L’objectif principal est non seulement de mieux reconnaître leur apport, mais aussi de leur offrir du soutien psychologique et du répit.
Écoutez Loriane Estienne, directrice générale de Proche aidance Québec, en discuter jeudi au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.
«Ce plan d'action, on l'accueille favorablement. Il y a des sommes qui sont investies et qui reconnaissent cette réalité. À aucun moment les personnes proches aidantes ne doivent pallier un manque de services de la part du réseau de la santé et des services sociaux. Au contraire, elles doivent être reconnues pour leur expertise comme des partenaires dans la trajectoire de soins des personnes qu'elles accompagnent.»