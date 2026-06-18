 Aller au contenu
393 millions de dollars sur cinq ans

Investissement pour les proches aidants: «On accueille favorablement ce plan»

par 98.5

0:00
8:29

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 juin 2026 16:23

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Investissement pour les proches aidants: «On accueille favorablement ce plan»
Québec a annoncé un investissement majeur destiné à améliorer la qualité de vie des proches aidants. / sopradit/Adobe Stock

La ministre de la Santé du Québec, Sonia Bélanger, a annoncé jeudi matin un investissement de 393 millions de dollars sur cinq ans destiné à améliorer la qualité de vie des proches aidants.

L’objectif principal est non seulement de mieux reconnaître leur apport, mais aussi de leur offrir du soutien psychologique et du répit.

Écoutez Loriane Estienne, directrice générale de Proche aidance Québec, en discuter jeudi au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.

«Ce plan d'action, on l'accueille favorablement. Il y a des sommes qui sont investies et qui reconnaissent cette réalité. À aucun moment les personnes proches aidantes ne doivent pallier un manque de services de la part du réseau de la santé et des services sociaux. Au contraire, elles doivent être reconnues pour leur expertise comme des partenaires dans la trajectoire de soins des personnes qu'elles accompagnent.»

Loriane Estienne

Vous aimerez aussi

Coupe du Monde et pension alimentaire, grève et profits chez Metro
La commission
Coupe du Monde et pension alimentaire, grève et profits chez Metro
0:00
8:43
Dépendance à l'alcool: l’impact de la confession de Normand Brathwaite
Radio textos
Dépendance à l'alcool: l’impact de la confession de Normand Brathwaite
0:00
24:11
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Les conservateurs souhaitent une remontée du NPD et du Bloc Québécois»
Rattrapage
Chronique politique
«Les conservateurs souhaitent une remontée du NPD et du Bloc Québécois»
«Christine Fréchette vient-elle d'ouvrir la porte pour le péage au Québec?»
Rattrapage
Le 3e lien serait financé de cette façon
«Christine Fréchette vient-elle d'ouvrir la porte pour le péage au Québec?»
La LNH donne son feu vert au retour de Mike Babcock: «C'est sa dernière chance»
Rattrapage
L'entraîneur serait dans la mire des Oilers
La LNH donne son feu vert au retour de Mike Babcock: «C'est sa dernière chance»
«C'est inutile et ça va surtout donner de l'anxiété» -Dr Grégoire Bernèche
Rattrapage
IRM du corps entier chez les asymptomatiques
«C'est inutile et ça va surtout donner de l'anxiété» -Dr Grégoire Bernèche
«Selon les critiques il est aussi bon, sinon meilleur que le premier»
Rattrapage
Histoire de jouets 5 maintenant à l'affiche
«Selon les critiques il est aussi bon, sinon meilleur que le premier»
«Si le Canada s'incline face au Qatar, il sera dans une position très délicate»
Rattrapage
Mondial 2026
Coupe du monde de soccer
«Si le Canada s'incline face au Qatar, il sera dans une position très délicate»
Important match contre le Qatar: «C'est réaliste de signer une victoire»
Rattrapage
Mondial 2026
Coupe du monde de soccer
Important match contre le Qatar: «C'est réaliste de signer une victoire»
«C'est le type de mortalité des bélugas du Saint-Laurent qui nous préoccupe»
Rattrapage
19 sont morts en 2025
«C'est le type de mortalité des bélugas du Saint-Laurent qui nous préoccupe»
En mode Pré-Saint-Jean: les détails du grand spectacle montréalais
Rattrapage
Célébrations du 24 juin
En mode Pré-Saint-Jean: les détails du grand spectacle montréalais
Inauguration de trois différents projets pour des logements abordables
Rattrapage
À Montréal
Inauguration de trois différents projets pour des logements abordables
Rage: «Ce qui est inquiétant, c'est que des zones urbaines sont touchées»
Rattrapage
Point de presse de la santé publique
Rage: «Ce qui est inquiétant, c'est que des zones urbaines sont touchées»
«C'est un produit qui a évolué au cours des années» -Nicolas Bergeron
Rattrapage
L'entreprise Sac magique rachetée
«C'est un produit qui a évolué au cours des années» -Nicolas Bergeron
La Réserve fédérale américaine maintient son taux directeur
Rattrapage
Économie
La Réserve fédérale américaine maintient son taux directeur
«L'Iran donne peu pour recevoir beaucoup» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Entente États-Unis-Iran
«L'Iran donne peu pour recevoir beaucoup» -Valérie Beaudoin