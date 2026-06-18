La ministre de la Santé du Québec, Sonia Bélanger, a annoncé jeudi matin un investissement de 393 millions de dollars sur cinq ans destiné à améliorer la qualité de vie des proches aidants.

L’objectif principal est non seulement de mieux reconnaître leur apport, mais aussi de leur offrir du soutien psychologique et du répit.

Écoutez Loriane Estienne, directrice générale de Proche aidance Québec, en discuter jeudi au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.