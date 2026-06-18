IRM du corps entier chez les asymptomatiques

Le Collège des médecins du Québec a pris la parole jeudi pour déconseiller les IRM du corps entier chez les personnes asymptomatiques, jugeant superflue et anxiogène cette pratique à laquelle plusieurs ont recours simplement pour se rassurer.

Écoutez le Dr Grégoire Bernèche, radiologiste à l’Hôpital Pierre-Boucher et président de l’Association des radiologistes du Québec, en discuter jeudi au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.