IRM du corps entier chez les asymptomatiques

Le Collège des médecins du Québec a pris la parole jeudi pour déconseiller les IRM du corps entier chez les personnes asymptomatiques, jugeant superflue et anxiogène cette pratique à laquelle plusieurs ont recours simplement pour se rassurer.
Écoutez le Dr Grégoire Bernèche, radiologiste à l’Hôpital Pierre-Boucher et président de l’Association des radiologistes du Québec, en discuter jeudi au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.
«Des anomalies, j'en trouve probablement chez 50 % des patients qu'on voit, mais la plupart sont bénignes. Donc, ça va surtout générer de l'anxiété sans qu'il y ait réellement de réponses aux questions. Mais je ne suis pas là pour faire la morale. Si les gens veulent dépenser 2 500 $ pour passer un examen inutile qui va probablement leur causer de l'anxiété, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. Mais tirer au bazooka pour tuer une mouche, c'est généralement plus nuisible qu'aidant.»