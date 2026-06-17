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L'entreprise Sac magique rachetée

«C'est un produit qui a évolué au cours des années» -Nicolas Bergeron

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 juin 2026 18:21

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
«C'est un produit qui a évolué au cours des années» -Nicolas Bergeron
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Sac magique, la marque québécoise connue mondialement, a été rachetée.

Écoutez Nicolas Bergeron, copropriétaire de Formedica, l'entreprise qui a acheté Sac magique, en compagnie de Jean-Sébastien Hammal.

Quelques chiifres et données

  • 35 ans d'existence.
  • 10 millions de compresses vendues.
  • Leader canadien de sa catégorie.
  • Acquisition par des entrepreneurs québécois.
  • 500 000 $ investis pour soutenir la croissance.
  • 4 500 points de vente au Canada
  • 1 foyer sur 4 possède un Sac magique
  • Avoine provenant du Saguenay
  • Compresses cousues à la main
  • Certification Produits du Québec 

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