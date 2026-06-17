L'entreprise Sac magique rachetée

Sac magique, la marque québécoise connue mondialement, a été rachetée.
Écoutez Nicolas Bergeron, copropriétaire de Formedica, l'entreprise qui a acheté Sac magique, en compagnie de Jean-Sébastien Hammal.
Quelques chiifres et données
- 35 ans d'existence.
- 10 millions de compresses vendues.
- Leader canadien de sa catégorie.
- Acquisition par des entrepreneurs québécois.
- 500 000 $ investis pour soutenir la croissance.
- 4 500 points de vente au Canada
- 1 foyer sur 4 possède un Sac magique
- Avoine provenant du Saguenay
- Compresses cousues à la main
- Certification Produits du Québec