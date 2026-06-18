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Inauguration du Obama Presidential Center

Une photo de Justin Trudeau et Barack Obama fait réagir les internautes

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 juin 2026 17:50

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Une photo de Justin Trudeau et Barack Obama fait réagir les internautes
Justin Trudeau, Barack Obama et Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, premier ministre du Qatar. / Compte X de Justin Trudeau

Une photo partagée sur les réseaux sociaux par l'ancien premier ministre Justin Trudeau fait beaucoup jaser.

Invité à Chicago pour l'inauguration en grande pompe du tout nouveau centre présidentiel de Barack Obama, un projet colossal de 850 millions de dollars américains, l’ex-premier ministre du Canada a partagé un cliché accompagné d'une phrase au ton humoristique.

Écoutez l'analyste Valérie Beaudoin faire le point sur l'actualité politique américaine au micro de Jean-Sébastien Hammal.

Autres sujets abordés

  • Le mécontentement de plusieurs élus républicains (dont les sénateurs Ted Cruz et Roger Wicker) qui qualifient l'entente entre l'Iran et les États-Unis de capitulation;
  • «Calmez-vous» : JD Vance lance un avertissement aux autorités israéliennes;
  • L’inauguration du Centre présidentiel Obama attire d’anciens présidents.

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