Inauguration du Obama Presidential Center

Une photo partagée sur les réseaux sociaux par l'ancien premier ministre Justin Trudeau fait beaucoup jaser.
Invité à Chicago pour l'inauguration en grande pompe du tout nouveau centre présidentiel de Barack Obama, un projet colossal de 850 millions de dollars américains, l’ex-premier ministre du Canada a partagé un cliché accompagné d'une phrase au ton humoristique.
Écoutez l'analyste Valérie Beaudoin faire le point sur l'actualité politique américaine au micro de Jean-Sébastien Hammal.
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