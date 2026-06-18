Plusieurs projets concernant le domaine du logement et de l'itinérance ont été inaugurés jeudi à Montréal.
Écoutez la journaliste Any Guillemette, présente à ces différents événements, décortiquer leurs objectifs respectifs au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.
«Être capable de payer son loyer, c'est quelque chose qui est très recherché ces temps-ci à Montréal. On commence ce projet dans Parc-Extension. Il s'agit de logements modulaires hautement préfabriqués. Donc, 26 appartements, neuf pour des familles, 17 pour des personnes seules. Et on sait qu'il y a deux autres projets du genre, qui sont en développement ou déjà inaugurés à Montréal.»
Écoutez la journaliste présenter les autres projets qui visent à améliorer l'abordabilité des logements dans la métropole.