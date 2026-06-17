Tour du chapeau dans une victoire 3-0

Lors de la Coupe du monde, mardi, l'Argentine a battu l'Algérie 3-0 grâce à un tour du chapeau de Lionel Messi, qui égale le record de tous les temps du Mondial de 16 buts de l'Allemand Miroslav Klose.

La France et la Norvège ont également remporté leurs matchs respectifs.

Écoutez la chronique sportive d'Evelyne Audet, mercredi après-midi au Québec maintenant.

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