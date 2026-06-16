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En réponse aux panneaux «Jésus Sauveur»

«Prions pour la laïcité»: promouvoir la séparation de l'Église et de l'État

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 juin 2026 08:38

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Prions pour la laïcité»: promouvoir la séparation de l'Église et de l'État
Patrick Lagacé / Cogeco Média

De nombreux panneaux publicitaires sur lesquels on peut lire Jésus Sauveur sont apparus dans les derniers près des grandes artères du Québec, une campagne financée par l’Église Le Chemin du Paradis sur les routes du Québec. 

De nouveaux messages qui invitent à une discussion sur la place des messages religieux dans l’espace public sont toutefois apparus dans les derniers jours au Québec... Sur certains, on peut lire: Prions pour la laïcité ou Et si Dieu n’existait pas?

En pleine Semaine de la laïcité, la Fondation humaniste du Québec lance cette campagne de sensibilisation sur les autoroutes de la province.

Le président de la fondation, Sarto Blouin, profite de cette tribune pour dénoncer les privilèges fiscaux et les exemptions accordés aux institutions religieuses au Canada. 

Écoutez Sarto Blouin, président de la Fondation humaniste du Québec, en conversation avec Patrick Lagacé mardi matin. 

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