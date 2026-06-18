 Aller au contenu
L'entraîneur serait dans la mire des Oilers

La LNH donne son feu vert au retour de Mike Babcock: «C'est sa dernière chance»

par 98.5

0:00
6:07

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 juin 2026 16:59

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Evelyne Audet
Evelyne Audet
La LNH donne son feu vert au retour de Mike Babcock: «C'est sa dernière chance»
La dernière équipe que Mike Babcock a dirigée pour une saison complète était les Maple Leafs de Toronto (2015-2019). / Nathan Denette/La Presse Canadienne

Après une enquête officielle de la Ligue nationale de hockey, les dirigeants du circuit Bettman ont donné leur feu vert au retour de l'entraîneur controversé Mike Babcock derrière le banc d'une équipe.

Tout indique que les Oilers d'Edmonton seraient sur le point d'embaucher l'entraîneur qui a quitté dans la disgrâce les Blue Jackets de Columbus sans même avoir dirigé un seul match en 2023.

Son attitude toxique et ses méthodes jugées dignes d'une autre époque ont beaucoup fait jaser dans les dernières années.

Écoutez les explications de la chroniqueuse Evelyne Audet sur cette histoire qui fait beaucoup réagir dans la LNH.

« Je crois que c'est sa dernière chance. Par exemple, c'est correct qu'on ait fait une enquête, mais [...] c'est audacieux, les Oilers. Oui, clairement. Je pense qu'ils veulent secouer leur équipe, là, ils veulent que quelque chose se passe rapidement. Mais c'est clair, selon moi, c'est sa dernière chance, là, il y a pas de doute là-dessus. »

Evelyne Audet

Autres sujets abordés

  • On fait le point sur le repêchage de la LPHF. Cet encan a été historique pour les joueuses québécoises, alors que la Victoire a repêché six joueuses, dont une attaquante finlandaise fort prometteuse.

Vous aimerez aussi

Lionel Messi s’illustre encore au Mondial, cette fois contre l'Algérie
Le Québec maintenant
Lionel Messi s’illustre encore au Mondial, cette fois contre l'Algérie
0:00
5:55
«Si le Canada s'incline face au Qatar, il sera dans une position très délicate»
Le Québec maintenant
«Si le Canada s'incline face au Qatar, il sera dans une position très délicate»
0:00
6:04
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Les conservateurs souhaitent une remontée du NPD et du Bloc Québécois»
Rattrapage
Chronique politique
«Les conservateurs souhaitent une remontée du NPD et du Bloc Québécois»
«Christine Fréchette vient-elle d'ouvrir la porte pour le péage au Québec?»
Rattrapage
Le 3e lien serait financé de cette façon
«Christine Fréchette vient-elle d'ouvrir la porte pour le péage au Québec?»
«C'est inutile et ça va surtout donner de l'anxiété» -Dr Grégoire Bernèche
Rattrapage
IRM du corps entier chez les asymptomatiques
«C'est inutile et ça va surtout donner de l'anxiété» -Dr Grégoire Bernèche
«Selon les critiques il est aussi bon, sinon meilleur que le premier»
Rattrapage
Histoire de jouets 5 maintenant à l'affiche
«Selon les critiques il est aussi bon, sinon meilleur que le premier»
«Si le Canada s'incline face au Qatar, il sera dans une position très délicate»
Rattrapage
Mondial 2026
Coupe du monde de soccer
«Si le Canada s'incline face au Qatar, il sera dans une position très délicate»
Investissement pour les proches aidants: «On accueille favorablement ce plan»
Rattrapage
393 millions de dollars sur cinq ans
Investissement pour les proches aidants: «On accueille favorablement ce plan»
Important match contre le Qatar: «C'est réaliste de signer une victoire»
Rattrapage
Mondial 2026
Coupe du monde de soccer
Important match contre le Qatar: «C'est réaliste de signer une victoire»
«C'est le type de mortalité des bélugas du Saint-Laurent qui nous préoccupe»
Rattrapage
19 sont morts en 2025
«C'est le type de mortalité des bélugas du Saint-Laurent qui nous préoccupe»
En mode Pré-Saint-Jean: les détails du grand spectacle montréalais
Rattrapage
Célébrations du 24 juin
En mode Pré-Saint-Jean: les détails du grand spectacle montréalais
Inauguration de trois différents projets pour des logements abordables
Rattrapage
À Montréal
Inauguration de trois différents projets pour des logements abordables
Rage: «Ce qui est inquiétant, c'est que des zones urbaines sont touchées»
Rattrapage
Point de presse de la santé publique
Rage: «Ce qui est inquiétant, c'est que des zones urbaines sont touchées»
«C'est un produit qui a évolué au cours des années» -Nicolas Bergeron
Rattrapage
L'entreprise Sac magique rachetée
«C'est un produit qui a évolué au cours des années» -Nicolas Bergeron
La Réserve fédérale américaine maintient son taux directeur
Rattrapage
Économie
La Réserve fédérale américaine maintient son taux directeur
«L'Iran donne peu pour recevoir beaucoup» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Entente États-Unis-Iran
«L'Iran donne peu pour recevoir beaucoup» -Valérie Beaudoin