L'entraîneur serait dans la mire des Oilers

Après une enquête officielle de la Ligue nationale de hockey, les dirigeants du circuit Bettman ont donné leur feu vert au retour de l'entraîneur controversé Mike Babcock derrière le banc d'une équipe.

Tout indique que les Oilers d'Edmonton seraient sur le point d'embaucher l'entraîneur qui a quitté dans la disgrâce les Blue Jackets de Columbus sans même avoir dirigé un seul match en 2023.

Son attitude toxique et ses méthodes jugées dignes d'une autre époque ont beaucoup fait jaser dans les dernières années.

Écoutez les explications de la chroniqueuse Evelyne Audet sur cette histoire qui fait beaucoup réagir dans la LNH.