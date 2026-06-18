19 sont morts en 2025

19 bélugas ont été retrouvés morts sur les berges du Saint-Laurent en 2025. Si ce chiffre se situe dans la moyenne des dernières années, le bilan cache une énigme qui préoccupe les scientifiques.

Moins de femelles meurent en donnant la vie, mais les chercheurs du GREMM ignorent pour l'instant s'il s'agit d'une réelle bonne nouvelle pour l'espèce en voie de disparition.

Écoutez les explications du directeur scientifique du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) et coordonnateur du RQUMM, Robert Michaud, au micro de Jean-Sébastien Hammal.