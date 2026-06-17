Le nouveau président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, a maintenu le taux directeur à 3,5 % aux États-Unis.
Écoutez à ce sujet Philippe Goulet Coulombe au micro de Jean-Sébastien Hammal.
Les sujets discutés
- Première rencontre avec le nouveau président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh;
- La Réserve fédérale a été transparente depuis des décennies,,, mais ça va changer avec le nouveau président;
- Ce dernier remet en question la divulgation des prévisions de taux, ce qui pourrait influencer les marchés et les décisions hypothécaires au Québec.