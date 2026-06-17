Tour du chapeau de Lionel Messi contre l'Algérie

Le célèbre joueur de soccer Lionel Messi en a mis plein la vue aux spectateurs lors du match contre l’Algérie à la Coupe du monde de soccer, inscrivant trois buts pour l’Argentine.
Écoutez le chroniqueur sportif Jeremy Filosa discuter de cet athlète exceptionnel, qui a mené son équipe à la victoire, mercredi, au micro de la chroniqueuse Evelyne Audet.
«C'est incroyable. Lionel Messi continue, malgré son âge, d'être le meilleur joueur au monde. Il continue de mettre de la magie-là, partout où il passe sur la planète soccer, alors il vaut le prix d'entrée à lui seul. Ce sport-là est trop facile pour lui, c'est la réalité.»