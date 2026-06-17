Tour du chapeau de Lionel Messi contre l'Algérie

Le célèbre joueur de soccer Lionel Messi en a mis plein la vue aux spectateurs lors du match contre l’Algérie à la Coupe du monde de soccer, inscrivant trois buts pour l’Argentine.

Écoutez le chroniqueur sportif Jeremy Filosa discuter de cet athlète exceptionnel, qui a mené son équipe à la victoire, mercredi, au micro de la chroniqueuse Evelyne Audet.