Le 3e lien serait financé de cette façon

Christine Fréchette a annoncé jeudi à la Chambre de commerce de Lévis que l’appel d’intérêt international pour le troisième lien sera lancé d'ici quelques jours.
Écoutez Nathalie Normandeau discuter de l'annonce de la première ministre du Québec, jeudi, au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.
«Le plus important pour moi, ce n’est pas ça, mais le fait qu'elle ait confirmé que cette future structure sera financée par un péage. Ce sera un pont construit en partenariat avec le privé. Par conséquent, les revenus devront être au rendez-vous, et cela passe par le péage. Je me dis, vient-elle d'ouvrir définitivement la porte au péage au Québec?»