Le 3e lien serait financé de cette façon

Christine Fréchette a annoncé jeudi à la Chambre de commerce de Lévis que l’appel d’intérêt international pour le troisième lien sera lancé d'ici quelques jours.

Écoutez Nathalie Normandeau discuter de l'annonce de la première ministre du Québec, jeudi, au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.