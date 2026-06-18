Histoire de jouets 5 maintenant à l'affiche

Le cinquième film de la franchise Histoire de jouets est maintenant à l'affiche dans les cinémas du Québec.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Marjorie Vallée en discuter au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal, jeudi, au Québec maintenant.
«Selon les critiques il est aussi bon, sinon meilleur que le premier. C'est sûr que le premier, dans ma tête, ça va toujours rester un très bon film. Le quatrième épisode, j'avais aussi adoré, et là aussi, mes attentes sont très élevées pour le cinq que je n'ai pas encore vu.»