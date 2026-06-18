Point de presse de la santé publique

La santé publique a fait part de ses inquiétudes concernant la progression rapide de la rage chez les ratons laveurs en Montérégie et en Estrie, jeudi, lors d'un point de presse sur le sujet.
Elle demande notamment à la population de faire preuve de prudence, compte tenu du caractère mortel de ce virus.
Écoutez le journaliste Philippe Bonneville, qui a assisté au point de presse, en dresser le portrait au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.
«Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a maintenant des zones urbaines qui sont touchées. Auparavant, c'était principalement dans des secteurs ruraux où il n'y a pas tant de citoyens. Mais là, des zones urbaines assez peuplées qui sont touchées. Il faut rester alerte, parce que le virus de la rage, une fois que les symptômes apparaissent, c'est la mort assurée.»