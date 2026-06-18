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Point de presse de la santé publique

Rage: «Ce qui est inquiétant, c'est que des zones urbaines sont touchées»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 juin 2026 15:25

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Rage: «Ce qui est inquiétant, c'est que des zones urbaines sont touchées»
Philippe Bonneville / Cogeco Média

La santé publique a fait part de ses inquiétudes concernant la progression rapide de la rage chez les ratons laveurs en Montérégie et en Estrie, jeudi, lors d'un point de presse sur le sujet.

Elle demande notamment à la population de faire preuve de prudence, compte tenu du caractère mortel de ce virus.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville, qui a assisté au point de presse, en dresser le portrait au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.

«Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a maintenant des zones urbaines qui sont touchées. Auparavant, c'était principalement dans des secteurs ruraux où il n'y a pas tant de citoyens. Mais là, des zones urbaines assez peuplées qui sont touchées. Il faut rester alerte, parce que le virus de la rage, une fois que les symptômes apparaissent, c'est la mort assurée.»

Philippe Bonnville

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