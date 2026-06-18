Point de presse de la santé publique

La santé publique a fait part de ses inquiétudes concernant la progression rapide de la rage chez les ratons laveurs en Montérégie et en Estrie, jeudi, lors d'un point de presse sur le sujet.

Elle demande notamment à la population de faire preuve de prudence, compte tenu du caractère mortel de ce virus.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville, qui a assisté au point de presse, en dresser le portrait au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.