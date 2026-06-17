Entente États-Unis-Iran

On connaît maintenant la teneur de l'entente entre les États-Unis et l'Iran.
Écoutez l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet avec l'animateur Jean-Sébastien Hammal.
Les sujets discutés
- L'entente comprend 14 points, dont la levée des sanctions, la réouverture du détroit d’Ormuz, un plan d’investissement d’au moins 300 milliards de dollars, et le dégel de fonds vers la Banque centrale iranienne.
- «L'Iran donne peu pour recevoir beaucoup»;
- L'Iran va empocher de 60 à 70 milliards de dollars annuels dans cette entente;