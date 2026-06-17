Gagnant de la 15e édition des Chefs

Simon Lachapelle est le grand gagnant de la 15ᵉ édition des Chefs.
Écoutez-le en compagnie de Marjorie Vallée et Jean-Sébastien Hamal.
Les sujets abordés
- Celui qui travaille comme chef au Montréal Plaza a connu un parcours presque sans faute;
- Il évoque la pression de la compétition et ses futurs projets personnels;
- On parle des nominations des 41ᵉ prix Gémeaux, où Empathie (19 nominations) et Avant le crash, saison 3 (18 nominations) se distinguent. Le gala aura lieu le 13 septembre, animé par Jason Roy Léveillée.