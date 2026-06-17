Hockey Night in Canada

Après 75 ans de tradition, les matchs de hockey de la Ligue nationale ne seront plus diffusés gratuitement à l’antenne de CBC.

Une nouvelle qui laisse les partisans avec beaucoup d'interrogations alors que l’on ne connaît pas encore la façon dont les droits des matchs seront divisés entre les différents diffuseurs.

Il en va de même pour la couverture francophone de la LNH, RDS ayant obtenu la diffusion de 45 matchs pour la prochaine saison.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque analyser cette nouvelle, mercredi, à l’émission Lagacé le matin.

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