Intimidé après l'adoption de sa loi

Une autre mauvaise nouvelle pour le gouvernement de Christine Fréchette. Une grosse pointure ne se représentera pas aux prochaines élections: le ministre Jean Boulet.
Écoutez Nathalie Normandeau commenter ce départ à venir avec l'animateur Jean-Sébastien Hammal.
Les sujets abordés :
- Jean Boulet devait être de la prochaine campagne électorale;
- L'intimidation à son endroit - la fausse guillotine - a pesé lourd dans la balance;
- Christine Fréchette et la CAQ, déjà confrontées à 32 départs, ont des difficultés de recrutement;
- Les sondages montrent une volatilité électorale, avec Paul St-Pierre Plamondon (PQ) en tête, une insatisfaction généralisée et un taux d’indécision élevé.
- La ministre Catherine Blouin annonce une priorité d’accès aux garderies pour les enfants de résidents permanents, une mesure jugée électoraliste et inefficace face à la pénurie de places et de personnel, malgré la décision de la Cour suprême sur la discrimination envers les demandeurs d’asile.