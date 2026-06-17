Du 15 au 17 juin, à Évian-les-Bains

Le président américain Donald Trump s'est présenté comme étant «le patron» lors de son arrivée au 52e sommet du G7, qui s'est tenu du 15 au 17 juin 2026 à Évian-les-Bains, en France.

Quels éléments-clés peut-on retenir de cette rencontre entre les grands leaders de la planète?

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas présenter son analyse de cet important sommet mercredi au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.