Du 15 au 17 juin, à Évian-les-Bains

Le président américain Donald Trump s'est présenté comme étant «le patron» lors de son arrivée au 52e sommet du G7, qui s'est tenu du 15 au 17 juin 2026 à Évian-les-Bains, en France.
Quels éléments-clés peut-on retenir de cette rencontre entre les grands leaders de la planète?
Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas présenter son analyse de cet important sommet mercredi au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.
«C'est le premier sommet depuis deux ou trois ans auquel Donald Trump n'a pas claqué la porte en quittant plus tôt que prévu. Donc, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que tous les leaders ont eu la chance d'échanger. Ils ont aussi été en mesure de se concentrer sur les priorités du G7, parce que, même si c'est un groupe des sept leaders les plus importants sur la planète, ils ne sont pas toujours d'accord sur tout.»