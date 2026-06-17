Phénomène au Québec

Face à une érosion de la confiance de 43 % des Québécois envers les institutions publiques révélée dans un sondage Léger, le Barreau du Québec organise le premier Sommet sur l’État de droit, les 8 et 9 septembre prochains à Montréal.

Cet événement vise à réunir divers secteurs de la société afin d’identifier des solutions concrètes pour renforcer la confiance envers la démocratie et la primauté du droit.

Écoutez Me Marcel-Olivier Nadeau, bâtonnier du Québec, brosser le portrait de cette situation préoccupante mercredi au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.