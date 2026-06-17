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Phénomène au Québec

Érosion de la confiance envers les institutions: «C'est très préoccupant»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 juin 2026 17:01

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Érosion de la confiance envers les institutions: «C'est très préoccupant»
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Face à une érosion de la confiance de 43 % des Québécois envers les institutions publiques révélée dans un sondage Léger, le Barreau du Québec organise le premier Sommet sur l’État de droit, les 8 et 9 septembre prochains à Montréal.

Cet événement vise à réunir divers secteurs de la société afin d’identifier des solutions concrètes pour renforcer la confiance envers la démocratie et la primauté du droit.

Écoutez Me Marcel-Olivier Nadeau, bâtonnier du Québec, brosser le portrait de cette situation préoccupante mercredi au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.

«C'est très préoccupant. Donc, le sommet va regrouper 750 acteurs de tous les domaines de la société civile pour comprendre les causes de cette érosion de la confiance, identifier des solutions complètes et puis enclencher une mobilisation. Parce qu'à tort ou à raison, la confiance diminue.»

Me Marcel-Olivier Nadeau

Écoutez Me Marcel-Olivier Nadeau s'attarder ensuite aux causes potentielles de cette érosion de la confiance envers les institutions.

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