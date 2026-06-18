La réalité sur la maladie

Le courageux témoignage de Normand Brathwaite sur son alcoolisme et son insuffisance rénale suscite une immense vague de réactions.

En studio, Anne Elizabeth Lapointe, directrice de la Maison Jean Lapointe, rappelle que l'alcoolisme est une maladie et non un manque de volonté.

Les auditeurs partagent à leur tour des histoires bouleversantes, oscillant entre de douloureux deuils et de belles victoires de sobriété...

Écoutez Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean-Lapointe, jeudi matin au micro de Marie-Eve Tremblay.