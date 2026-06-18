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La réalité sur la maladie

Dépendance à l'alcool: l’impact de la confession de Normand Brathwaite

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Entendu dans

Radio textos

le 18 juin 2026 10:44

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Dépendance à l'alcool: l’impact de la confession de Normand Brathwaite
Normand Brathwaite prenait la parole lors d'une cérémonie d'hommage national au chanteur québécois et membre fondateur du groupe Harmonium, Serge Fiori, à Montréal, le 15 juillet 2025. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

Le courageux témoignage de Normand Brathwaite sur son alcoolisme et son insuffisance rénale suscite une immense vague de réactions.

En studio, Anne Elizabeth Lapointe, directrice de la Maison Jean Lapointe, rappelle que l'alcoolisme est une maladie et non un manque de volonté.

Les auditeurs partagent à leur tour des histoires bouleversantes, oscillant entre de douloureux deuils et de belles victoires de sobriété... 

Écoutez Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean-Lapointe, jeudi matin au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«Cette maladie-là fait en sorte que malgré les conséquences négatives dans ta vie, tu vas continuer à consommer. Donc ce n'est pas une question de volonté, c'est pas une question d'intelligence.»

Anne Elizabeth Lapointe

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