Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discutent tout d'abord de l'Argentine, qui transmet les données des parents en défaut de pension alimentaire pour bloquer leur accès aux billets de la Coupe du Monde.

Les commissaires annoncent ensuite que les employés d’entrepôt de Métro ont rejeté la dernière offre patronale à 95 %, prolongeant leur grève.

Un débat s'ensuit sur la légitimité des profits de l'épicier en période d'inflation.

Alors que l'Europe et l'Asie font face à une canicule historique, il y a des avertissements de pluies torrentielles au Québec.

Écoutez les commentaires de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi midi à La commission.