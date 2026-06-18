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La commission

Coupe du Monde et pension alimentaire, grève et profits chez Metro

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Entendu dans

La commission

le 18 juin 2026 12:29

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Coupe du Monde et pension alimentaire, grève et profits chez Metro
La commission / Cogeco Média

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discutent tout d'abord de l'Argentine, qui transmet les données des parents en défaut de pension alimentaire pour bloquer leur accès aux billets de la Coupe du Monde. 

Les commissaires annoncent ensuite que les employés d’entrepôt de Métro ont rejeté la dernière offre patronale à 95 %, prolongeant leur grève.

Un débat s'ensuit sur la légitimité des profits de l'épicier en période d'inflation.

Alors que l'Europe et l'Asie font face à une canicule historique, il y a des avertissements de pluies torrentielles au Québec.  

Écoutez les commentaires de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi midi à La commission

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