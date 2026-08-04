Le registre des activités d’influence étrangère

Le Canada a enfin son registre des activités d’influence étrangère.

Écoutez à ce sujet l'experte en matière de politique fédérale, Catherine Lévesque, mardi, au micro de Catherine Brisson.

Ce registre oblige toute personne ou organisation ayant des arrangements avec des entités étrangères, comme l'OTAN ou les Nations Unies, à s'inscrire, sous peine d'amendes pouvant atteindre 1 million de dollars.

Des questions subsistent sur la portée du registre, notamment pour les journalistes et sur l’impact potentiel dans des cas comme l’arrestation d’une Canadienne d’origine chinoise en Belgique pour espionnage.

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