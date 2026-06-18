Près de la moitié des Québécois (45%) ont utilisé l'intelligence artificielle au cours de la dernière année pour prendre une décision d'achat, ce qui représente le taux le plus élevé au pays, comparativement à une moyenne canadienne de 39%.

Selon un sondage Léger réalisé pour la Banque Nationale, cette adoption rapide s'expliquerait par une grande sensibilité aux prix chez les consommateurs de la province, l'IA se révélant particulièrement efficace pour dénicher les meilleures aubaines, comparer les produits et traduire instantanément des informations provenant de sites anglophones.

Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier faire le point, jeudi, à Lagacé le matin.

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