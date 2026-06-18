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Décision d'achat

L'IA comme assistante de magasinage: les Québécois en profitent

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 juin 2026 07:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
L'IA comme assistante de magasinage: les Québécois en profitent
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Près de la moitié des Québécois (45%) ont utilisé l'intelligence artificielle au cours de la dernière année pour prendre une décision d'achat, ce qui représente le taux le plus élevé au pays, comparativement à une moyenne canadienne de 39%.

Selon un sondage Léger réalisé pour la Banque Nationale, cette adoption rapide s'expliquerait par une grande sensibilité aux prix chez les consommateurs de la province, l'IA se révélant particulièrement efficace pour dénicher les meilleures aubaines, comparer les produits et traduire instantanément des informations provenant de sites anglophones.

Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier faire le point, jeudi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Le virage majeur d'Air Miles qui devient «Récompense Bleue»;
  • Marie-Eve Fournier ne sera pas de retour à Lagacé le matin, préférant se concentrer sur ses nouveaux défis à La Presse.

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