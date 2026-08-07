De pionnière du tennis québécois à entraîneuse

Pionnière du tennis moderne au Québec, l'ancienne 21e joueuse mondiale Aleksandra Wozniak se remémore les grands moments de sa carrière, dont son titre sur le circuit de la WTA et ses performances marquantes à Roland-Garros.

Aujourd'hui à la tête de sa propre académie de tennis à Bedford, elle transmet son savoir et sa passion aux jeunes et aux adultes de sa communauté.

Écoutez l'ancienne joueuse professionnelle de la WTA, Aleksandra Wozniak, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Les amateurs de sports.