Gastronomie et tennis

En marge des affrontements sur les terrains du stade IGA, la gastronomie est à l'honneur à l'Omnium Banque Nationale grâce à l'événement éphémère l'OBN à table, orchestré par le chef John Mike.

Grand passionné de tennis, le chef propose une expérience culinaire festive et généreuse étalée sur trois jours.

Avec un concept à volonté mariant fruits de mer, caviar et barbecues argentins au feu de bois, cette initiative vise à élever l'offre culinaire du tournoi montréalais au niveau des plus grands rendez-vous internationaux.

Écoutez le chef, John Mike, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Les amateurs de sports.