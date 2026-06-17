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Société

Fossé de la discipline: pourquoi le Québec n'est pas la Suède ni le Japon?

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 juin 2026 09:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Fossé de la discipline: pourquoi le Québec n'est pas la Suède ni le Japon?
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Dans son coup de gueule, Luc Ferrandez revient sur le rapport complexe des Québécois avec l'autorité et la discipline collective.

Cet enjeu touche autant la propreté des lieux publics que la gestion du télétravail.

Contrairement aux Japonais qui nettoient eux-mêmes leurs sections de stade à la Coupe du monde ou aux Scandinaves qui respectent toujours les règlements sans surveillance, la culture québécoise semble trop souvent régie par le principe du «pas vu, pas pris».

Écoutez l’animateur Luc Ferrandez aborder le tout, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

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