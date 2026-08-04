Recul du français

Le ministère canadien de la Défense nationale a fait le choix de retirer le français comme langue de travail dans près de 200 de ses installations, a rapporté un article du Devoir mardi.
Cette décision est due aux nombreuses plaintes au commissaire aux langues officielles, concernant les standards de qualité dans cette langue.
Écoutez Christine Normandin, leader parlementaire au Bloc Québécois et députée de Saint-Jean, aborder le sujet mardi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.
«C'est du nivellement par le bas. Ce qui se faisait déjà sur le terrain, on vient de l'officialiser. C'est vraiment exit le droit des francophones de travailler en français. Ça vient confirmer que la seule langue qui existe dans les forces armées, c'est l'anglais. C'est un paquebot qui risque d'être difficile à faire virer, malgré des petits efforts ici et là.»