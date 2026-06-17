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Valeur en hausse

SpaceX en bourse: «Qu'on l'aime ou pas, Elon Musk a le don de nous surprendre»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 juin 2026 07:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
SpaceX en bourse: «Qu'on l'aime ou pas, Elon Musk a le don de nous surprendre»
L'entrée en bourse / La Presse Canadienne

L'entrée en bourse de SpaceX, la compagnie d'astronautique qui appartient au coloré milliardaire Elon Musk, a battu tous les records, dépassant même la valeur du géant Amazon pendant quelques instants.

Dès sa première journée de cotation, vendredi, la valeur du titre de l'entreprise a connu une hausse de 19% pour ensuite grimper à 20% à l'ouverture de la deuxième journée. La valeur de SpaceX a ainsi frôlé les 3 000 milliards de dollars.

La chroniqueuse Marie-Eve Fournier explique que la demande très forte des particuliers qui achètent des actions d'entreprises a contribué à cette hausse fulgurante de la valeur de l'action de l'entreprise américaine.

Écoutez la chroniqueuse financière Marie-Eve Fournier à ce sujet, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • L'entreprise montréalaise Dynamite connait une chûte importante en bourse;
  • 25 000 logements vacants à Montréal.

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