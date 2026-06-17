Valeur en hausse

L'entrée en bourse de SpaceX, la compagnie d'astronautique qui appartient au coloré milliardaire Elon Musk, a battu tous les records, dépassant même la valeur du géant Amazon pendant quelques instants.

Dès sa première journée de cotation, vendredi, la valeur du titre de l'entreprise a connu une hausse de 19% pour ensuite grimper à 20% à l'ouverture de la deuxième journée. La valeur de SpaceX a ainsi frôlé les 3 000 milliards de dollars.

La chroniqueuse Marie-Eve Fournier explique que la demande très forte des particuliers qui achètent des actions d'entreprises a contribué à cette hausse fulgurante de la valeur de l'action de l'entreprise américaine.

Écoutez la chroniqueuse financière Marie-Eve Fournier à ce sujet, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.