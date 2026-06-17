Profession méconnue

Frédéric Labelle profite de la Journée mondiale des éboueurs pour mettre en lumière les enjeux entourant cette profession essentielle, mais souvent méconnue.

Il revient sur une campagne de sensibilisation lancée par le Comité paritaire des éboueurs de Montréal en collaboration avec l’humoriste Tommy Néron, tout en rappelant que la majorité de la collecte des déchets à Montréal est assurée par des entreprises privées, qui emploient près de 2 000 travailleurs.

D'ailleurs, le livre Ordures! Journal d’un vidangeur du sociologue-vidangeur Simon Paré-Poupart a été publié en anglais et est acclamé par la critique aux États-Unis.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle discuter de cette campagne, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.