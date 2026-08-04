Cérémonie au Musée Pointe-à-Callière

Il y a 325 ans, le 4 août 1701, était signé le traité de la Grande Paix de Montréal, mettant fin à plus d'un siècle de guerres entre les colons français et les nations autochtones.

Pour souligner cet évènement marquant de la Nouvelle-France, une cérémonie s'est déroulée au Musée Pointe-à-Callière en présence de plusieurs dignitaires, dont la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et le chef wendat Pierre Picard.

Écoutez le journaliste Stéphane Boucher brosser le portrait de ce moment important et des enjeux de l'époque, mardi après-midi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.