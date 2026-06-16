Réouverture du détroit d'Ormuz

Depuis l'annonce de l'entente signée virtuellement entre les États-Unis et l'Iran, ça bouge dans le détroit d'Ormuz.
Écoutez l'analyste et chercheuse de politique américaine, Valérie Beaudoin, à ce sujet et plusieurs autres, avec Jean-Sébastien Hammal.
Les sujets discutés
- Selon le Wall Street Journal, l'Iran a recommencé à vendre du pétrole;
- Un premier pétrolier iranien aurait franchi le blocus américain;
- Informations contradictoires: l'Iran dit que le Liban est dans l'entente et les Israéliens disent qu'ils n'ont pas été consultés;
- Donald Trump, au G7, affirme son influence sur Israël;
- Est-ce qu'il y aura une forme de réparation pour l’Iran?
- À Las Vegas, Valérie Beaudoin a observé une baisse du tourisme canadien, une économie locale fragilisée, et une frustration croissante envers les politiques républicaines et les tarifs.