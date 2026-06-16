Le sommet du G7, tenu mardi à Évian-les-Bains, a mené, à des échanges informels captés par des micros ouverts entre Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, Donald Trump, Giorgia Meloni et Mark Carney.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas commenter les déclarations entendues à micro ouvert au sommet du G7.

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