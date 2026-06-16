Le sommet du G7, tenu mardi à Évian-les-Bains, a mené, à des échanges informels captés par des micros ouverts entre Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, Donald Trump, Giorgia Meloni et Mark Carney.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas commenter les déclarations entendues à micro ouvert au sommet du G7.
Les sujets discutés
- Les échanges entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky;
- Ceux entre le président français et le premier ministre canadien;
- La présidente italienne Giorgia Meloni a cessé de fumer;
- Un froid entre le président américain et celui de l'Inde;
- Le débat sur les voitures électriques chinoises, l’alcool américain, et les contre-tarifs sur l’acier, l’aluminium et le bois d’œuvre.