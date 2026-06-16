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Plan en matière de langue française du PLQ

«On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas réfléchi: ils ont fait leurs devoirs»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 juin 2026 17:28

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas réfléchi: ils ont fait leurs devoirs»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, a annoncé mardi son plan en matière de langue française.

Sa stratégie, qui prévoit 380 millions $ additionnels pour le français, inclut 130 M$ pour accélérer la francisation des immigrants ainsi que des mesures visant à favoriser les compétences en lecture des étudiants.

Écoutez Nathalie Normandeau donner son avis sur ce plan, mardi, au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.

«C'est un plan qui repose sur l'investissement et qui met de côté les mesures coercitives privilégiées par la CAQ. C'est un plan, il faut le dire, qui est très complet, avec sept grands thèmes et une trentaine de mesures. On ne peut pas dire que les libéraux n'ont pas réfléchi sur l'enjeu lié à la protection du français. Ils ont fait leurs devoirs.»

Nathalie Normandeau

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