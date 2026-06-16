Plan en matière de langue française du PLQ

Le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, a annoncé mardi son plan en matière de langue française.

Sa stratégie, qui prévoit 380 millions $ additionnels pour le français, inclut 130 M$ pour accélérer la francisation des immigrants ainsi que des mesures visant à favoriser les compétences en lecture des étudiants.

Écoutez Nathalie Normandeau donner son avis sur ce plan, mardi, au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.