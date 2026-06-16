Pramela Kooblall, 68 ans, ancienne propriétaire de la résidence privée pour aînés (RPA) Alps, située à Beaconsfield, a évité la prison et s'est vu infliger lundi une peine de deux ans moins un jour à purger à domicile.

C'est à la suite d'une suggestion commune des avocats, une sentence que le juge a lui-même qualifiée de clémente.

Pramela Kooblall a admis avoir maltraité des résidents vulnérables en 2023.

Elle les forçait à rester dans leurs couches souillées et leur administrait de mauvaises doses de médicaments, notamment de la quétiapine, pour les garder plus tranquilles.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel révéler les détails, mardi, à Lagacé le matin.