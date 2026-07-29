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Meurtre à Shawinigan

DERNIÈRE HEURE: Philippe Benoît retrouvé en vie par la police

par Cogeco Nouvelles | Modifié le 29 juillet 2026 à 18:25

DERNIÈRE HEURE: Philippe Benoît retrouvé en vie par la police
Le suspect, Philippe Benoit. / Sûreté du Québec.

Philippe Benoît, cet homme de 41 ans soupçonné d'avoir tué son fils de 16 ans à Shawinigan, été retrouvé, mercredi après-midi.

L'homme était recherché depuis dimanche dans la municipalité du Lac-Aux-Sables, en Mauricie. La Sûreté du Québec y avait d'ailleurs établi un poste de commandement pour tenter de le retrouver.

La SQ a confirmé qu'il été arrêté dans le secteur du Lac Veillette grâce à une information du public, à plus ou moins trois kilomètres de l'endroit ou se déroulaient le gros des recherches, dans les environs du Lac-Aux-Sables.

Les agents ont dû utiliser la force pour procéder à son arrestation, après quoi l'homme, souffrant de schizophrénie, a été conduit à l'hôpital pour y recevoir des soins.

Sa vie ne serait pas menacée après avoir manifestement passé quatre jours et nuits à l'extérieur.

Lorsque son état de santé le permettra, l'homme sera accusé de meurtre au 1er degré.

Le fils de Philippe Benoit a été retrouvé mort, dimanche, chez sa grand-mère.

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