Sommet à Évian-les-Bains

En marge du sommet du G7 à Évian-les-Bains, où il rencontrera notamment le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Mark Carney a annoncé une nouvelle série de sanctions financières et économiques ciblant directement la Russie.

Cette nouvelle offensive diplomatique vise spécifiquement 162 personnes, entités et navires.

Les mesures ciblent en priorité la «flotte fantôme» russe, ses revenus énergétiques, les acteurs de son complexe militaro-industriel, ainsi que les réseaux impliqués dans les campagnes de désinformation.

Écoutez le spécialiste de politique fédérale Dimitri Soudas faire le point, mardi, à Lagacé le matin.

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