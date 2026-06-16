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Sommet à Évian-les-Bains

G7: le Canada annonce de nouvelles sanctions contre la Russie

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 juin 2026 08:11

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
G7: le Canada annonce de nouvelles sanctions contre la Russie
Dimitri Soudas / Cogeco Média

En marge du sommet du G7 à Évian-les-Bains, où il rencontrera notamment le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Mark Carney a annoncé une nouvelle série de sanctions financières et économiques ciblant directement la Russie.

Cette nouvelle offensive diplomatique vise spécifiquement 162 personnes, entités et navires.

Les mesures ciblent en priorité la «flotte fantôme» russe, ses revenus énergétiques, les acteurs de son complexe militaro-industriel, ainsi que les réseaux impliqués dans les campagnes de désinformation.

Écoutez le spécialiste de politique fédérale Dimitri Soudas faire le point, mardi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Le Canada et l'Italie négocient pour l'acquisition d'avions-écoles M-346 afin d'entraîner les pilotes de chasse;
  • Les dirigeants du G7 cherchent à obtenir des clarifications de Donald Trump sur les détails de l'accord de cessez-le-feu.

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