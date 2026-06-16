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Une «petite révolution» pour la Rive-Sud

Vols commerciaux à Saint-Hubert: est-ce vraiment plus économique?

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 juin 2026 07:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Vols commerciaux à Saint-Hubert: est-ce vraiment plus économique?
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Le MET, le nouvel aéroport de Saint-Hubert entièrement financé par le privé, a officiellement lancé ses premiers vols commerciaux.

Ce projet arrive à point pour les voyageurs souhaitant éviter les chantiers majeurs de Dorval, d’autant plus que 50 % des résidents de l'île de Montréal mettront moins de temps pour s'y rendre. 

Si l'accès est facilité, notamment grâce à une navette gratuite depuis le métro Longueuil, les tarifs de stationnement et des billets demeurent standard et comparables à ceux de Dorval.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mardi à Lagacé le matin

Autre sujet abordé

  • Action collective a été autorisée contre Starbucks, Tim Hortons et Second Cup concernant les suppléments exigés pour le lait végétal. 

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