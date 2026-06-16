Une «petite révolution» pour la Rive-Sud

Le MET, le nouvel aéroport de Saint-Hubert entièrement financé par le privé, a officiellement lancé ses premiers vols commerciaux.

Ce projet arrive à point pour les voyageurs souhaitant éviter les chantiers majeurs de Dorval, d’autant plus que 50 % des résidents de l'île de Montréal mettront moins de temps pour s'y rendre.

Si l'accès est facilité, notamment grâce à une navette gratuite depuis le métro Longueuil, les tarifs de stationnement et des billets demeurent standard et comparables à ceux de Dorval.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mardi à Lagacé le matin.

Autre sujet abordé