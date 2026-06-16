François Legault réplique à la VG

Sur le réseau social X, François Legault a contesté les conclusions de la vérificatrice générale (VG) concernant la filière batterie.

L'ex-PM du Québec a défendu son bilan en faisant valoir la difficulté de planifier une «industrie naissante» et l'importance des risques géopolitiques face à la Chine.

Or, le chroniqueur estime que ces arguments valident plutôt les critiques de la VG, qui reprochait justement au gouvernement de ne pas avoir suffisamment pris ces risques en compte.

Écoutez la chronique politique de Jonathan Trudeau, mardi, à Lagacé le matin.

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