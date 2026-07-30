Rachel Renaud fait le saut en politique

Rachel Renaud explique les raisons de son saut en politique active sous la bannière de la Coalition avenir Québec dans Bellefeuille.

Connue pour son rôle déterminant dans l'adoption de la «loi Gabie Renaud» — permettant de consulter les antécédents de violence conjugale d'un partenaire —, elle souhaite poursuivre son engagement citoyen.

Elle évoque son coup de coup de cœur pour Christine Fréchette, son parcours professionnel en ressources humaines et sa volonté de demeurer proche des résidents de sa circonscription.

Écoutez Rachel Renaud, candidate de la CAQ dans Bellefeuille, jeudi matin au micro de Philippe Cantin.