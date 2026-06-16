Perception de notre propre visage

L'influence de l'intelligence artificielle bouscule le monde de la médecine esthétique.

De plus en plus de patients, particulièrement issus des jeunes générations, consultent des professionnels munis de photos d'eux-mêmes modifiées par l'IA, exigeant d'obtenir cette version «parfaite» dans la réalité.

Autrefois basées sur des visages de vedettes, ces demandes reposent désormais sur les traits mêmes du patient, rendant la confrontation avec la réalité d'autant plus complexe.

Les professionnels de la santé s'inquiètent de ces attentes déconnectées de la réalité, où l'expertise humaine est mise au défi par des algorithmes.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point sur ce phénomène, mardi, à Lagacé le matin.