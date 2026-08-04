La troisième phase de la modernisation de la consigne au Québec, qui débutera le 1ᵉʳ mars 2027, étendra la consigne à toutes les bouteilles de verre (vins, cidres et spiritueux) et aux contenants multicouches (jus, lait).

Plusieurs intervenants s'inquiètent toutefois de la manière avec laquelle certains contenants seront gérés, dans le cadre de cette transition qui approche.

Écoutez Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED), faire le point, mardi après-midi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.