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Troisième phase de la modernisation de la consigne

«On a très peu d'informations sur la façon dont tout ça sera géré» -Karel Ménard

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 août 2026 16:26

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
«On a très peu d'informations sur la façon dont tout ça sera géré» -Karel Ménard
Une rangée de bouteilles de verre. / Adobe Stock

La troisième phase de la modernisation de la consigne au Québec, qui débutera le 1ᵉʳ mars 2027, étendra la consigne à toutes les bouteilles de verre (vins, cidres et spiritueux) et aux contenants multicouches (jus, lait).

Plusieurs intervenants s'inquiètent toutefois de la manière avec laquelle certains contenants seront gérés, dans le cadre de cette transition qui approche.

Écoutez Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED), faire le point, mardi après-midi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

«On a très peu d'informations sur la façon dont tout ça sera géré. Je pense que Consignaction, l'organisme privé qui gère la consigne, aurait tout intérêt à mieux ou davantage communiquer avec les détaillants, puis la population en général, parce que plusieurs individus semblent considérer la consigne comme n’étant pas si simple à gérer.»

Karel Ménard

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