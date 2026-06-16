Une marche visant à dénoncer le racisme policier s'est déroulée lundi soir à Montréal devant le poste de quartier 39 où des policiers ont été suspendus ou réaffectés à des tâches administratives dans la foulée de révélations concernant des actes racistes et dégradants auxquels se seraient livrés certains patrouilleurs.

Des centaines de citoyens ont défilé pacifiquement pour dénoncer le profilage et le harcèlement constants dont ils affirment être victimes au quotidien.

Devant l'ampleur de la crise, les appels se multiplient pour réclamer le déclenchement d'une enquête publique indépendante.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé mardi matin.





